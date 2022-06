Marcel Ciolacu despre nevoile Chisinaului. Cum sustine Romania integrarea Republicii Moldova in UE

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 07 Iunie 2022, ora 05:42 22 citiri

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, efectueaza, in zilele de 6 si 7 iunie, o vizita oficiala in Republica Moldova. El a fost invitat de liderul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. De altfel, cei doi au iesit intr-o conferinta de presa in cadrul careia au abordat teme legate de situatia geopolitica actuala.

In acest context, Marcel Ciolacu a declarat ca Romania trebuie sa ajute Republica Moldova sa adere la Uniunea Europeana si sa-i acorde asistenta pe tot parcusul ...