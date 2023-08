Marcel Ciolacu a transmis ca a avut o discutie profunda cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au acoperit mai multe teme, printre care cea legata de securitatea Romaniei in zona Marii Negre.De asemenea, s-a discutat despre contributiile noastre in contextul conflictului din Ucraina. Mai mult, a fost punctat progresul in implementarea PNRR si procesul de aderare a Romaniei la spatiul Schengen.Marcel Ciolacu, intrevedere cu Ursula von der LeyenAm prezentat situatia ... citeste toata stirea