Marcel Ciolacu este linistit. Guvernul va gasi solutii in dosarul Rosia Montana

Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul are solutii chiar daca Romania va pierde procesul cu Gabriel Resources. Premierul a facut aceste declaratii la Constanta, unde s-a aflat intr-o vizita la Santierul Naval. El a raspuns intrebarilor pe care le-a primit pe acest subiect din partea jurnalistilor.Marcel Ciolacu spune ca are solutiiPremierul a declarat ca trebuie asteptata decizia in procesul international cu Gabriel Resources. El a precizat ca, indiferent de situatie, statul roman se va