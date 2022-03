Marcel Ciolacu: Gazul rusesc ar putea fi inlocuit cu cel romanesc: "Legea offshore e o prioritate pentru mine"

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 08 Martie 2022

Gazele naturale rusesti furnizate catre Europa ar putea fi inlocuite in mare parte cu gazele naturale romanesti, potrivit presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, care s-a aratat convins ca, in urmatoarele saptamani, legea offshore va trece prin Parlament.

Marcel Ciolacu se mobilizeaza pentru a veni in ajutorul romanilor

Pozitia liderului social-democrat vine in conditiile in care autoritatile europene sunt din ce in ce mai ingrijorate cu privire la furnizarea cu gaze naturale, care ar putea fi ...