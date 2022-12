Marcel Ciolacu, impins sa candideze la Presedintie: "Ar trebui sa fie candidatul partidului"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 17 Decembrie 2022, ora 05:40 20 citiri

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu si-a facut dintr-o eventuala candidatura la presedintia Romaniei un proiect de viata. Alexandru Rafila nu a exclus un astfel de scenariu si a precizat ca este la dispozitia partidului, daca ii va cere sa candideze.

"Eu nu am ca si proiect de viata sa candidez la presedintia Romaniei. Daca am spus ca nu exclud o astfel de posibilitate, nu are legatura cu proiectul meu, cu un astfel de proiect. Eu sunt la dispozitia Partidului Social ...