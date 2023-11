Marcel Ciolacu a comentat decizia Comisiei Europene de eliminare a pragului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile. Masura era prevazuta in PNRR si eliminarea ei a fost unul dintre obiectivele PSD, la guvernare. Premierul a declarat ca scapam definitiv de cosmarul introdus cu cinism in document de USR". El a precizat ca mentinerea masurii ar fi dus la inghetarea punctului de pensie pana in 2070.Marcel Ciolacu, despre decizia Comisiei EuropenePremierul Romaniei a comentat decizia ... citeste toata stirea