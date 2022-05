Marcel Ciolacu: In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu se vor majora nici in Romania

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 20 Mai 2022, ora 05:43 0 citiri

"In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu se vor majora nici in Romania, nici nu vor fi introduse altele", a declarat presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intrebat de jurnalisti, joi, despre modificarea Codului Fiscal.

Simtindu-se presat, oficialul social-democrat a schimbat subiectul, precizand ca doreste sa-i multumeasca sefului Guvernului din Portugalia, primit de catre Nicolae Ciuca la Palatul Victoria joi, pentru sprijinul exprimat Romaniei in contextul aderarii la Spatiul ...