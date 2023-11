Marcel Ciolacu s-a intalnit cu cetatenii romani evacuati din Fasia Gaza. Oficialul s-a aratat extrem de emotionat dupa ce a interactionat cu refugiatii.Marcel Ciolacu i-a asteptat in aeroport pe refugiatii romani din GazaSeful Executivului a plecat astazi in Egipt pentru a-i insoti pe refugiatii romani din Gaza. Marcel Ciolacu a fost insotit in aceasta calatorie de Luminita Odobescu, ministru de Externe, precum si de alti delegati.Marcel Ciolacu a decis sa ii astepte pe cetatenii romani ... citeste toata stirea