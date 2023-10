Marcel Ciolacu ar urma sa plece in Israel, saptamana viitoare. Premierul Romaniei ar intentiona sa se intalneasca cu omologul sau israelian. Informatia nu a fost confirmata de Guvern, astfel ca, cel putin deocamdata, aceasta circula la nivel de zvon.Marcel Ciolacu pleaca in IsraelMarcel Ciolacu ar urma sa plece unde cursul zilelor urmatoare in Israel. Vizita oficialului ar avea loc in contextul razboiului din Fasia Gaza. Potrivit unor surse seful Executivului ar intentiona sa se intalneasca ... citeste toata stirea