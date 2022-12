Marcel Ciolacu: Primirea Romaniei in Schegen nu va slabi, ci va intari Europa

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 24 Decembrie 2022, ora 05:40 28 citiri

Acum e momentul cand noi trebuie sa ramanem uniti sau sa esuam solitari. Or, din acest punct de vedere, in acest moment, sansa esentiala de care pot beneficia colegii mei din Uniunea Europeana este aceea de a continua reformele si de a extinde Spatiul Schengen. Un Spatiu Schengen mai larg ar putea unifica si mai mult Europa atat din punct de vedere practic, cat si simbolic, ar face democratia sa avanseze, ar incuraja redresarea economica si ar intari securitatea noastra colectiva in fata ...