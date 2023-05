"De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de #recunostinta tuturor celor care, desi departe de casa, puneti umarul an de an la cresterea economica a tarii noastre.Romania se dezvolta si pe baza sumelor consistente pe care romanii din afara tarii le trimit an de an in tara.Tocmai de aceea, cred ca statul ar trebui sa dea dovada de mai mult #respect in relatia cu romanii din afara granitelor.Respect prin eliminarea procedurilor birocratice, respect prin infiintarea mai multor ... citeste toata stirea