Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu l-a contactat pe George Simion ca sa-i ceara sprijinul, in Parlament, pentru formarea unei majoritati, in cazul in care coalitia cu PNL si UDMR s-ar rupe. El a spus ca nici macar nu i-a trecut prin cap sa apeleze la George Simion pentru ajutor."Nu am apelat la George Simion si nici la AUR pentru sustinere Parlamentara. Nu am facut-o pentru ca nici macar nu mi-a trecut prin cap sa fac asa ceva", a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PSD a precizat ... citeste toata stirea