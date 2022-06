Marcel Ciolacu sustine interventia pe piata carburantilor pentru a opri scumpirile. Video

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 17 Iunie 2022, ora 05:42 13 citiri

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit, joi, 17 iune, despre deciziile de vor luate in perioada urmatoare de coalitia de guvernare.

"Am avut o sedinta de coalitie cum avem in fiecare saptamana. A fost o sedinta trehnica si aplicata, pentru a putea face agenda de decizii de saptamana viitoare. Au fost discutate toate aspectele urgente", a spus Marcel Ciolacu.

Deduceri pentru romanii cu venituri mici

Liderul PSD a vorbit si despre deducerile referitoare la impozitul pe venit in cazul romanilor ...