Ciolacu a declarat ca nu isi doreste o candidatura la prezidentiale si nu si-a dorit nici sa fie premier. Insa spera sa se ridice la nivelul asteptarilor.Va candida Ciolacu la presedentia Romaniei?Chestionat daca nu doreste la presedintia Romaniei, liderul PSD a raspuns: "Nu am avut eu cu mine inca aceasta discutie. Dupa ce o sa am, sunt ferm convins ca o sa o comunic".Intrebat mai departe daca sunt presiuni in PSD asupra lui sa candideze la prezidentiale, Ciolacu a replicat: "Intotdeauna au ... citeste toata stirea