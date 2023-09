Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, s-a intalnit cu o delegatie OMV Petron, condusa de Alfred Stern, CEO companiei. In cadrul acestei intalniri s-a discutat despre perspectivele proiectului exploatare a gazelor din Marea Neagra.Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman sustine cu toata determinarea proiectul Neptun Deep. In acest proiect strategic, OMV este asociata cu compania de stat Romgaz. Intr-un comunicat emis de Guvern se precizeaza ca acest proiect are scopul de a aduce ... citeste toata stirea