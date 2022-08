Marcel Ciolacu vrea remanierea guvernamentala. Ministrii trebuie sa isi faca propria analiza

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 10 August 2022, ora 05:40 37 citiri

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit marti, noua august, despre remanierea ministrilor. Astfel, el le-a cerut oamenilor politici sa isi faca propria analiza asupra mandatului de pana in acest moment. "Eu nu vreau sa discut materiale aparute in presa. Dupa o discutie pe care o sa o am cu ministrul de Finante. In cazul in care un ministru si-a asumat anumite investitii si nu poate sa le faca, atunci va fi evaluata inclusiv capacitatea lui de a mai fi ministru (...) Trebuie o analiza foarte clara! ...