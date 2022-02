Marele secret al Dianei Sosoaca! E dezvaluirea momentului in politica. S-a aflat abia acum

Evenimentul Zilei Joi, 24 Februarie 2022

Un nou partid va aparea pe scena politica din Romania. Totul este oficial si parafat de instantele de judecata. Noul partid se numeste S.O.S Romania sau prescurtat S.O.S. RO. Formatiunea politica are sediul in localitatea Calimanesti din judetul Valcea. Momentan nu s-a facut publica platforma politica a noului partid.

Validat de Tribunalul Bucuresti

Decizia de infiintare a noii formatiuni politice a fost luata de Tribunalul Bucuresti, Sectia III Civila. Prima sentinta a fost data in noiembrie ...