Marian Godina povesteste cum a ajuns sa fie considerat inamic al jurnalismului de tip Recorder: "Acum trei zile, pe pagina de Facebook a publicatiei Recorder aparea un teaser in care ni se spunea ca va urma un articol cu titlul Politia Romana, o institutie in slujba celor puternici. (...) Revenind la reportajul de zilele trecute, l-am urmarit in timp ce ma aflam la mare, iar prima impresie pe care mi-a lasat-o a fost ca e un mare fas, cu multe afirmatii indoielnice, dar mi-am propus sa nu imi ... citeste toata stirea