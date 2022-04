Mariupol: Regimentul Azov contraataca, rusii folosesc bombardiere strategice

In ciuda superioritatii numerice a fortelor ruse invadatoare, militarii ucraineni ai Regimentului Azov continua sa reziste bombardamentelor si chiar desfasoara contraatacuri, provocand pierderi grele in randul militarilor rusi. In paralel, Rusia foloseste bombardiere strategice Tu-22M3 pentru a bombarda orasul Mariupol, principala tinta fiind combinatul Azovstal, "baza" actuala a Regimentului Azov. "Apararea Mariupolului continua. In ciuda fortelor coplesitoare ale inamicului, luptatorii ... citeste toata stirea