Ministrul Muncii, Marius Budai, a avut o intrevedere, in aceasta dupa-amiaza, cu reprezentantii organizatiilor societatii civile interesate in activitati de asistenta sociala. La finalul discutiilor, ministrul a declarat ca, impreuna cu aceste organizatii, va fi elaborata o procedura transparenta care sa permita oricui doreste sa fie selectat pentru a intreprinde activitati de monitorizare in centrele de asistenta sociala."Am stabilit sa facem impreuna si sa punem la dispozitia societatii ... citeste toata stirea