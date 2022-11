Marius Budai, umilit in propriul fief electoral. Ministrul Muncii, fara cuvinte in fata acuzatiilor oamenilor de afaceri botosaneni. Video

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 07 Noiembrie 2022, ora 05:42 10 citiri

Omul de afaceri Valeriu Iftime, presedintele Camerei de Comert Industrie si Agricultura Botosani si-a aratat nemultumirea fata de cresterea preturilor la energie si a acuzat guvernul ca nu face nimic pentru mediul economic. In fata valului de acuzatii, reprezentantul Guvernului, Marius Budai, si-a inghitit cuvintele si, in afara unui mesaj protocolar, nu a reusit sa spuna decat ca nu doreste sa intre in polemica.

S-a intamplat in cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comert, Industrie si ...