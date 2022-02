Masina de lux furata din Cehia, gasita de politistii de frontiera din Romania

O masina de lux, un Audi A8, care fusese furat din Cehia in urma cu aproape doua saptamani, a fost gasita de politistii de frontiera intr-o parcare de pe o strada din Sighetu Marmatiei. "In data de 4 februarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei impreuna cu colegii de la STPF Maramures au declansat o actiune pe raza municipiului Sighetu Marmatiei pe linia traficului international de autoturisme furate. Astfel, lucratorii nostri au identificat ... citeste toata stirea