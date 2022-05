Masini lovite de tramvai intr-o intersectie din Capitala: vatmanul nu a oprit in statie VIDEO

Un accident a avut loc, duminica, in Capitala, in zona Bulevardului Timisoara, unde un tramvai a lovit doua masini, intr-o intersectie. Accidentul este investigat de Brigada Politiei Rutiere si de Societatea de Transport Bucuresti. Accidentul a avut loc duminica pe 1 mai, in jurul orei 14:00, cand tramvaiul care circula pe linia 25 a ajuns in zona Bulevardului Timisoara, la intersectia cu Valea Oltului si, exact in momentul in care ar fi trebuit sa opreasca in statie, ... citeste toata stirea