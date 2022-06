"Meciul" dintre Iohannis si Putin continua! Mesaj taios transmis pe presedintele Romaniei liderului de la Kremlin

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat la Summitul NATO de la Madrid, a declarat ca toate actiunile NATO sunt defensive, iar Rusia ar trebui sa inteleaga si sa nu continue razboiul in Ucraina.

Presedintele Iohannis a spus ca "Rusia este definita ca principala amenintare la adresa securitatii euroatlantice, asa cum am explicat deja astazi dimineata ca a cerut Romania si cum este prezentat in Declaratia Summitului Formatului Bucuresti 9, pe care l-am gazduit acum cateva saptamani. Mai mult, ...