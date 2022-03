Medicul roman care si-a impuscat din gelozie fosta iubita si pe sotul ei, condamnat la inchisoare pe viata

Barbatul le-a spus judecatorilor ca s-a dus la locuinta fostei sale partenere cu gandul sa se sinucida daca aceasta refuza sa reia relatia cu el. In cele din urma, medicul si-a pierdut cumpatul si i-a impuscat in cap atat pe femeie, cat si pe sotul ei. Tribunalul din orasul maghiar Nyiregyhaza a pronuntat zilele trecute verdictul in cazul lui Dan S., un medic roman judecat pentru omor calificat. Barbatul a fost condamnat la inchisoare pe viata, fiind eligibil pentru eliberare conditionata cel ... citeste toata stirea