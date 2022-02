Membrana virusului SARS-CoV-2 poate fi dezintegrata prin folosirea apei de gura - Studiu

Un studiu a permis vizualizarea modului in care membrana coronavirusului SARS-CoV-2 se dezintegreaza atunci cand intra in contact cu un compus chimic, un ingredient cheie utilizat in multe tipuri de apa de gura, care a avut ca rezultat o scadere a capacitatii de infectare a celulelor umane, relateaza EFE. Studiul, realizat de Universitatea din Valencia (UV), impreuna cu Dentaid Research Center si publicat in Journal of Oral Microbiology, a determinat ca aceasta dezintegrare a membranei ... citeste toata stirea