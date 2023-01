Mesajul ministrului Sanatatii, pentru romani. Care este cea mai mare provocare pentru un sistem cu multe probleme

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 02 Ianuarie 2023, ora 05:41 27 citiri

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, isi doreste ca romanii sa poata avea din nou incredere in sistemul de sanatate, dar sustine ca lucrurile dificile din sistem, care "treneaza de ani de zile", nu se pot rezolva "peste noapte".

"Incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce am trecut, la inceputul acestui an, de partea cea mai dificila a pandemiei si am reusit sa o tinem sub control, am reusit ...