METEO | Ploi torentiale si temperaturi de pana la 29 de grade in Bucuresti, pana luni

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala valabila pana luni, 15 august, ora 22:00. Conform meteorologilor, in Capitala sunt anuntate averse torentiale in zilele de duminica si luni, iar temperatura maxima nu va depasi 29 de grade Celsius. Meteorologii informeaza ca, pana luni, la ora 9:00, vor fi perioade in care se vor semnala averse torentiale, cu cantitati de apa ce vor depasi 15....20 l/mp si izolat 25.... ... citeste toata stirea