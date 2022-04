Metoda prin care o vanzatoare a furat 30.000 de euro in doar cateva luni. De ce a primit inchisoare cu suspendare

Judecatoria Lehliu-Gara a pronuntat in 15 aprilie 2022 o prima sentinta intr-un dosar de delapidare in care a fost trimisa in judecata o vanzatoare, angajata intr-un magazin dintr-un lant de magazine care vinde produse agricole. Aproape 160.000 de lei. Atat a furat o angajata a unui magazin de produse agricole in 1 ianurie 2018 - 30 iunie 2018. Potrivit rechizitoriului, femeie, angajata ca lucrator comercial avea, printre atributii, depunerea incasarilor in contul bancar al firmei si depunerea ... citeste toata stirea