Metrorex a anuntat ca toate statiile de metrou vor deveni accesibile pentru persoanele cu deficiente de vedere

Metrorex a semnat luni contractul pentru executia lucrarilor de accesibilizare a statiilor de metrou pentru persoanele cu deficiente de vedere. Valoarea contractului este de 17,468 milioane de lei, fara TVA. "Metrorex a semnat astazi, 31.01.2022, contractul pentru executia lucrarilor ce are ca obiect Accesibilizarea Statiilor de Metrou in Functiune pentru Persoanele cu Deficiente de Vedere. Contractul a fost atribuit prin licitatie deschisa in SEAP in urma depunerii ofertei Somet SA, cu ... citeste toata stirea