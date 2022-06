Circulatia metroului se desfasoara in sistem pendula, duminica dupa-amiaza, intre statiile Straulesti - Jiului, Jiului - Gara de Nord 2, din cauza unei defectiuni aparute la un tren in statia 1 Mai, anunta Metrorex. "Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara la aceasta ora in sistem pendula intre statiile Straulesti - Jiului, Jiului - Gara de Nord 2", a transmis, ... citeste toata stirea