Metrorex: O cale de acces la statia de metrou Gorjului se inchide temporar din cauza unei avarii la o conducta de apa

O avarie s-a produs, vineri, la o conducta de apa in zona Piata Gorjului din Capitala. Se scurge apa in rigolele din statia de metrou Gorjului, astfel ca se va inchide temporar accesul dinspre Piata Gorjului. Circulatia trenurilor nu este afectata si se desfasoara conform graficului normal de circulatie. "La statia de metrou Gorjului, iesirea spre Piata Gorjului, a fost avizata o infiltratie la baza scarilor de acces. In urma verificarilor efectuate la fata locului s-a constatat ca avaria a ... citeste toata stirea