Micii benzinari, intre ciocan si nicovala. Ori vand ilegal sub pretul de achizitie, ori maresc pretul la pompa, pentru a acoperi reducerea de 50 de bani la litru

Vineri, 1 iulie, a intrat in vigoare ordonanta de urgenta care permite reducerea pretului la carburanti cu 50 de bani pe litru. Chiar daca ar trebui sa ii ajute pe cetateni, proprietarii de benzinarii mici spun ca sunt obligati sa vanda ilegal, sub pretul de achizitie, deoarece adaosurile lor nu acopera intotdeauna aceasta reducere. Ordonanta de urgenta care permite scaderea pretului la carburanti cu 50 de bani pe litru da batai de cap proprietarilor de benzinarii mici. Nu intra in discutie ... citeste toata stirea