Mihai Tudose despre revenirea in Executiv: Nu pot sa refuz. Fostul premier pune insa conditii

Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, spune ca va accepta sa faca parte din Guvernul Romaniei daca Marcel Ciolacu ii va cere acest lucru. Declaratia vine dupa ce liderul PSD a spus ca il vrea cat mai repede in Executiv pe fostul premier.Are o conditieMihai Tudose are insa si o conditie pentru a accepta un portofoliu de ministru: Marcel Ciolacu sa fie premier. Politicianul a spus ca nu are o preferinta pentru vreun minister, dar ca este totusi unul pe care nu si-l doreste absolut deloc."Intr-o ... citeste toata stirea