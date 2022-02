Militarii americani se regrupeaza la Mihail Kogalniceanu. Ce armament de razboi au adus in Romania

Sosind in etape, dar in ritm accelerat, cei 1.000 de soldati americani ajung cu tot cu blindatele lor Stryker la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde se alatura celor circa 500 de trupe US Army care se afla in Romania de mai multa vreme. Plecati din Baza Rose Barracks din Vilseck, Germania, cei 1.000 de militari americani care fac parte din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment) se regrupeaza cu tot cu blindatele lor Stryker la Baza 57 Aeriana de la Mihail ... citeste toata stirea