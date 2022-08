Militarii romani au organizat trageri de lupta cu celebrele sisteme HIMARS VIDEO

Luptatorii din Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice au efectuat la Cincu trageri de lupta cu celebrele sisteme HIMARS ale Ministerului Apararii. Surprinsa in deplasarea spre poligon, coloana de lansatoare de rachete a facut furori pe retelele sociale. Retelele de socializare au explodat, efectiv, zilele acestea dupa ce un convoi militar cu mai multe lansatoare HIMARS, temutele rachete americane care baga groaza in trupele rusesti pe frontul din Ucraina, a fost filmat la Focsani. In imagini ... citeste toata stirea