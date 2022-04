Minele antitanc lasate de rusi pe o sosea de langa Kiev, mutate cu piciorul de soldatii ucraineni VIDEO

Razboiul din Ucraina a intrat in ziua 37, iar armata rusa nu doar ca nu a cucerit Kievul, dar a si fost impinsa de ucraineni dincolo de orasele din suburbiile capitalei Ucrainei. Armata rusa a lasat insa cateva "cadouri otravite" in drumul sau de retragere. Mine anti-tanc pe soselele din orasele din jurul Kievului. Zile la rand oamenii din aceste zone au facut slalom printre aceste mine in incercarea de a iesi din zona de conflict.Nestiind ce fel de mine sunt pe sosele, ucrainenii de rand au ... citeste toata stirea