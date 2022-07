Ministerul Dezvoltarii pregateste legarea de glie a functionarilor publici. Ce probleme ridica modificarea Codului Administrativ

Ministerul Dezvoltarii, condus de Cseke Attila, vrea modificarea Codului Administrativ astfel incat transferurile functionarilor publici sa poata fi facute doar cu acordul sefului institutiei unde acestia sunt incadrati prin concurs. Demersul are loc in conditiile in care tot mai multi bugetari din institutie pleaca spre alte ministere, potrivit informatiilor "Adevarul". Prevederea apare intr-un proiect de ordonanta de urgenta pus in transparenta publica, proiectul avand un singur articol, cel ... citeste toata stirea