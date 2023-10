Ministerul Finantelor a ramas fara bani si pregateste in aceste zile o rectificare bugetara negativa. Astfel, deficitul bugetar va fi adus in zona de 5,5% din PIB. Informatia a fost confirmata de ministrul Marcel Bolos. El a precizat ca acest lucru se va intampla din cauza ca veniturile propuse nu sunt realizate."Rectificarea pe venituri nu prea are cum sa fie pozitiva, avand in vedere sumele pe care le stim ca nu se realizeaza. Va trebui sa fim cat se poate de realisti. Eu nu mi-as dori ca la ... citeste toata stirea