Ministerul Justitiei: Informatiile puse in circulatie vizand o presupusa crestere a varstei de pensionare a magistratilor, in noile legi ale justitiei, sunt false

Ministerul Justitiei a transmis un comunicat prin care sustine ca informatiile aparute in spatiul public referitor la o posibila crestere a varstei de pensionare a magistratilor, prin noile legi ale justitiei, ar fi false. Acest pachet de legi urmeaza sa fie trimis la institutiile din Guvern pentru avizare ministeriala. "Fata de unele presupuse informatii aparute in spatiul public vizand o presupusa crestere a varstei de pensionare a magistratilor ce ar fi prevazuta in noile legi ale justitiei, ... citeste toata stirea