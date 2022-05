Ministerul rus al Apararii sustine ca Ucraina primeste armament prin Romania. Cum spun rusii ca ar ajunge armele in tara

Fortele armate ruse au declarat ca livrari de arme si de munitie sunt efectuate prin Romania catre Ucraina, informeaza agentia rusa Interfax. "Zilnic, autoritatile ucrainene organizeaza transporturi in cantitati mari pe cai rutiere si feroviare, precum si cu barje din portul Izmail, pe Dunare, de cereale, porumb, culturi oleaginoase si animale de ferma catre Romania. Pana in prezent, aproximativ 20 de milioane de tone au fost exportate.La intoarcere, in schimbul produselor agricole specificate, ... citeste toata stirea