Premierul nominalizat Marcel Ciolacu nu este un personaj politic foarte bogat. Cu exceptia unui imprumut de 490.000 de lei, pe care i l-a acordat in nume propriu lui Mihai Ciolacu, nimic din declaratia de avere nu bate la ochi.Ciolacu are doua terenuri intravilane, in Buzau, si doua case de locuit, tot in Buzau. Una dintre acestea, scrie Ciolacu, se afla in faza de constructie inca din anul 2005, avand o suprfata de 281 de metri patrati.La capitolul conturi bancare, noul ... citeste toata stirea