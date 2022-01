Ministrul Apararii: Romania nu va intra intr-un razboi in acest moment, dar trebuie sa fie pregatita. In cazul unui conflict, ne asteptam la migranti

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, sustine ca Romania "nu va intra intr-un razboi", dar trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui conflict armat in Ucraina. Dincu afirma ca toate tarile din flancul estic al NATO iau in calcul ajutor pentru migrantii care ar parasi Ucraina in eventualitatea unui conflict armat. "Romania nu va intra intr-un razboi in acest moment. Romania trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict la granita Ucrainei. Nu putem sa spunem ... citeste toata stirea