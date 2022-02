Ministrul Apararii: Se pare ca este tot mai aproape posibilitatea unui conflict armat in Ucraina daca continua provocarile din Donbass

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca pare tot mai aproape posibilitatea unui conflict armat in Ucraina daca vor continua provocarile din Donbass, precizand ca situatia este destul de complicata in acest moment. Dincu a declarat, duminica, la Digi 24, ca desi discursul Federatiei Ruse merge in directia incercarii de a linisti lumea, realitatea arata altceva."Din nefericire, intram pe un scenariu pe care atat Federatia Rusa, cat si Ucraina il negau pentru ca aparuse deja ca fiind un ... citeste toata stirea