Ministrul de externe convocat in Parlament: "Romania are cele mai bune garantii de securitate". Concluziile deputatului PNL Ionut Stroe

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 17 Februarie 2022, ora 05:43 4 citiri

Deputatul Ionut Stroe, PNL, a tras concluziile dupa intalnirea pe care ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut-o cu parlamentarii. Potrivit spuselor sale, exista un "efort solid" pe care il fac oficialii statului roman, incepand cu presedintele Klaus Iohannis, MAE si alte institutii pentru a asigura o securitate solida Romaniei.

"In urma discutiei de astazi cu Ministrul Afacerilor Externe, de la Parlament, am salutat eforturile diplomatice intensive desfasurate de Romania in privinta ...