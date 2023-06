Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a sustinut o declaratie de presa in contextul informatiilor aparute in ultimele ore cu privire la intentiile profesorilor de a continua protestele antiguvernamentale. Ministerul a iesit public la o zi dupa ce guvernul condus de Nicolae Ciuca a adoptat un act normativ care prevede o majorare salariala pentru cadrele didactice aflate in greva.Profesorii nu au fost de acord cu aceasta ordonanta de urgenta care, in opinia lor, nu reflecta un acord intre ... citeste toata stirea