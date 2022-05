Ministrul Energiei a enumerat statele care pot primi gaze romanesti: Romania va produce mai multe gaze decat consuma

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Romania va produce mai multe gaze decat consuma, luandu-se in calcul exportul de gaze romanesti catre tarile care vor avea cea mai mare nevoie. Intrebat daca Romania are o lista cu statele carora le va exporta gaze romanesti, ministrul Virgil Popescu a spus ca este vorba de Bulgaria, Grecia, Ungaria, dar in primul rand Republica Moldova. "Romania va produce mai mult gaz decat consuma", a spus ministrul. ... citeste toata stirea