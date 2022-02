Ministrul Energiei, audiat la Parchetul General, dupa incidentul cu George Simion din plenul Parlamentului

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a fost audiat de Parchetul General cu privire la incidentul care a avut loc in plenul Parlamentului. Parchetul General s-a autosesizat, dupa ce ministrul a fost bruscat de liderul Aur George Simion, in timpul unei sedinte in plen. Audierea are loc la numai citeva zile dupa deschiderea dosarului. Parchetul General s-a autosesizat si a transmis ca a demarat o ancheta, dupa scandalul din Parlament, care i-a avut protagonisti pe George Simion, liderul AUR, si pe ... citeste toata stirea