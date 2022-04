Ministrul Energiei, despre legea offshore: "Va fi o initiativa asumata de intreaga coalitie. Dorim sa intram in Parlament cu ea saptamana viitoare"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca este posibil ca Legea Offshore sa intre in Parlament saptamana viitoare, precizand ca va fi o initiativa "asumata de intreaga coalitie de guvernare". Ministrul a transmis ca incasarile statului roman vor fi in jur de 60-64%. "Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in ... citeste toata stirea