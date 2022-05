Ministrul Fondurilor Europene anunta ca Romania este in proces de pregatire a primei cereri de plata prin PNRR

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, pana la finalul lunii mai, Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro, potrivit News. In ceea ce priveste renegocierea planurilor pentru asigurarea independentei energetice a UE in actualul context geopolitic, potrivit ministrului, va exista un criteriu de distribuire pentru suplimentarea sumelor de la capitolul energie. "Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri ... citeste toata stirea